«Спартак» показал первую тренировку Промеса после возвращения

Нидерландский вингер Квинси Промес, перешедший из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак», 26 февраля провел свою первую тренировку с красно-белыми. Соответствующий видеоролик пресс-служба москвичей разместила у себя на YouTube-канале.

«Рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой. Это классное чувство! Слышал, что в Москве было очень холодно, а сегодня уже тепло, так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода не проблема. Тренер «Спартака» по физподготовке (Владимир Чепзанович — прим. «Газеты.Ru») — настоящий зверь? Мне как раз предстоит с ним поработать, я готов. Встреча с командой прошла отлично, этот момент был особенным для меня. Многих ребят я знаю. Классно встретить тех, с кем мы добились успеха в прошлом. Очень рад работать вместе с ними вновь. Пообщался с Доменико Тедеско, он рассказал о себе, о своем видении игры. Спросил у меня, как я вижу футбол. Это классный человек, рад знакомству с ним. Думаю, мы хорошо поработаем вместе», — поделился комментариями Промес.

«Спартак» заплатит «Аяксу» за 29-летнего голландца €8,5 млн. В составе московской команды Промес будет выступать под 24-м игровым номером.