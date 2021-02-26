Абрамович готов отдать более €100 млн за Холанда ради победы в ЛЧ

Лондонский «Челси» намерен осуществить трансфер норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда на «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, в покупке 20-летнего форварда заинтересован главный тренер «синих» Томас Тухель. Отмечается, что владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал специалисту выделить на приобретение Холанда более €100 млн в случае, если клуб займет место в топ-4 Английской премьер-лиги (АПЛ) и попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон. После 25 туров АПЛ «Челси» занимает пятую строчку, уступая впереди идущему «Вест Хэм Юнайтед» два балла.

Также отмечается, что главной целью Абрамовича является победа «Челси» в Лиге чемпионов в ближайшие годы. Ради этого он готов существенно вложиться в трансферы.

Контракт Холанда с «Боруссией», куда он перешел в декабре 2019 года, рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он забил 27 мячей и сделал семь результативных передач в 25 матчах.