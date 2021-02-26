Губерниев назвал Россию нефутбольной страной

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы, где в рамках 1/16 финала турнира «быки» по сумме двух матчей (2:3, 0:1) уступили загребскому «Динамо». По словам журналиста, Россия, которая приняла мундиаль летом 2018 года, является страной, в которой футбол «никому не интересен».

«Хотим карету, а получаем тыкву. Все наши проблемы футбола сохраняются. Наша футбольная философия, может, и годится для внутреннего пользования, но не для внешнего. Мы в целом нефутбольная страна. У нас Лигу чемпионов никто не смотрит. Футбол никому не интересен. Людям не до футбола. Как это исправить? Работать надо. Как выясняется, футболисты ни черта не делают», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

«Краснодар» до поражения в противостоянии с загребским «Динамо» был единственным представителем России в еврокубках. До этого в еврокампании провалились московское «Динамо» и «Ростов», а затем столичные «Локомотив» и ЦСКА, а также петербургский «Зенит».