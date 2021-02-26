Россиянин снялся с дебютного боя в UFC из-за болезни

Российский боец MMA Рамазан Курамагомедов не сможет принять участия в турнире UFC Fight Night 186, который пройдет 27 февраля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

По данным источника, россиянин снялся с поединка против бразильского полусредневеса Алекса Оливейры из-за травмы. При этом замену Курамагомедову, который должен был провести свой дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), промоушен искать не будет из-за нехватки на то времени. На данный момент поединок отменен и неизвестно, будет ли UFC искать новую дату для его проведения.

Примечательно, что сам Курамагомедов ранее заменил ямайца Рэнди Брауна, который изначально должен был сразиться с Оливейрой.