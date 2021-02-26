Тарасенко может вернуться на лед после травмы раньше запланированного срока

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может в ближайшие дни вернуться на лед. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Джереми Рутерфорд.

По данным источника, Тарасенко 26 февраля провел тренировку в первом звене вместе с Брэйденом Шенном и Давидом Перроном.

17 сентября 2020 года россиянин перенес уже третью операцию на левом плече. Планировалось, что срок его восстановления составит минимум пять месяцев, и форвард вернется на лед только к плей-офф. В начале февраля Тарасенко приступил к индивидуальным тренировкам.