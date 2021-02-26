На бойцовском турнире ACA 118 в Москве произошли массовые беспорядки

Турнир по смешанным единоборствам ACA 118, который проходит в Москве, был прерван. Как сообщает Sport24, причиной этому стали массовые беспорядки, которые устроили болельщики на трибунах арены «Баскет Холл».

Отмечается, что инцидент произошел после поединка российского бойца Азама Гафорова с представителем Бразилии Чарльзом Энрике. Победу судейским решением одержал бразилец, чем оказались крайне недовольны болельщики Гафорова. В итоге успокаивать зрителей сначала принялись сотрудники Росгвардии, а затем и президент «Ахмата» Абузайд Висмурадов.

Главным событием бойцовского вечера должен стать реванш между Мурадом Абдулаевым и Абубакаром Вагаевым, которые поспорят за титул в полусреднем весе. Также примечательно, что ранее был отменен поединок Расула Мирзаева с представителем Казахстана Нурбергеном Шариповым. Последний не смог уложиться в весовой лимит.