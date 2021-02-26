Определился состав российских команд на вторую гонку на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составами мужской и женской команд на скиатлон на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Заявка российских лыжников опубликована на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

В состав мужской сборной попали Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин. В женском скиатлоне от России участие в гонке примут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко. Оба заезда состоятся 27 февраля. Чемпионат мира по лыжным гонкам продлится до 7 марта.

Ранее об участии в гонке Большунова и Непряевой сообщил их тренер Юрий Бородавко.