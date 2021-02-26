В «Тамбове» отреагировали на слухи о договорном характере матча с «Ротором»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского «Ротора» мог иметь договорной характер. Встреча в Саранске завершилась волевой победой клуба из Волгограда со счетом 3:1.

«Чушь собачья! Люди, которые так говорят, ничего не понимают в футболе. Все эксперты должны понимать, что команду собрали неделю назад в раздевалке перед «Локомотивом». Команды готовились в разных условиях. Замена Артема Архипова заставляет сомневаться в достоверности матча? Нам хотелось освежить игру, парень почти весь кубковый матч провел на поле. Тренер посчитал, что ему нужно отдохнуть», — приводит слова Худякова «СЭ».

«Ротор» благодаря победе набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. «Тамбов» с 13 баллами остался на последнем месте.