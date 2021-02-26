Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не покинет клуб. Об этом сообщает El Espanol.

По информации источника, в ближайшее время футболист подпишет новый контракт со «сливочными». Соглашение будет рассчитано до 2023 года, и Рамос будет зарабатывать €12 млн. Данный оклад схож с тем, что прописан в его текущем договоре, но его зарплата снизится на 10% из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.

Ранее сообщалось, что Рамос покинет «Реал», за который он выступает с 2005 года, по окончании этого сезона. Отмечалось, что в услугах испанца были заинтересованы французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», однако ни от одного клуба он так и не получил никакого предложения о трансфере.