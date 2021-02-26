Александр Емельяненко «ударил» Исмаилова на турнире АСА 118 в Москве

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился с бойцом средневесом Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 118, который проходит 26 февраля на московской арене «Баскет Холл».

Оба спортсмена не являются участниками соревнований и прибыли на турнир в качестве зрителей. Во время встречи бойцы тепло пообщались и перед тем, как обняться, Исмаилов, пожав руку Емельяненко, несильно ударил ею себе же по лицу.

Соперники встречались на турнире ACA 107 в июле 2020 года. Тогда победу нокаутом в третьем раунде одержал Исмаилов. После этого Емельяненко не провел ни одного поединка, а Исмаилов единогласным решением судей одолел Ивана Штыркова на турнире ACA 115 13 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что на бойцовском турнире ACA 118 в Москве произошли массовые беспорядки.