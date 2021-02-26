Нагельсман готов сменить Моуринью в «Тоттенхэме»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» может расстаться с Жозе Моуринью, который занимает должность главного тренера «шпор». По информации журналиста газеты Bild Кристиана Фолка, португальского специалиста может сменить наставник немецкого «РБ Лейцпиг» Юлиан Нагельсман.

Как уточняет источник, сам Нагельсман заинтересован в работе в Лондоне. «Шпоры» же на данный момент не торопятся с приглашением немца и ожидают, какими будут результаты команды после ближайших нескольких матчей.

В последних шести встречах в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Моуринью потерпели шесть поражений и после 24-х туров чемпионата занимают девятое место в турнирной таблице, отставая от четвертого, лигочемпионского места на девять баллов.

Ранее сообщалось, что игроки «Тоттенхэма» недовольны работой Моуринью.