Вагаев взял реванш у Абдулаева и стал новым чемпионом ACA в полусреднем весе

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 118. Главным событием бойцовского вечера стал реванш полусредневесов Абубакара Вагаева и Мурада Абдулаева.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Вагаева единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45). Об этом сообщает Sport24.

Таким образом, Вагаев стал новым чемпионом промоушена в среднем весе, а также взял у Абдулаева реванш за поражение, которое случилось на турнире WFCA 53 в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что на бойцовском турнире ACA 118 в Москве произошли массовые беспорядки.