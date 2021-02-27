Фанаты «Динамо» решили бойкотировать матчи из-за политической ситуации

Фанаты брестского «Динамо» решили бойкотировать матчи чемпионата Белоруссии по футболу из-за политической ситуации в республике. Соответствующий пост поклонники клуба опубликовали в своем Instagram.

«Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны.

Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями.

Надеемся на понимание со стороны команды и призываем помнить: мы не отвернулись от «Динамо», и всегда где-то рядом», — гласит текст заявления.

Ранее российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы.