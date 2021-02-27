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Спортивные новости

Боец UFC Олейник прокомментировал поражение Докосу

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал поражение Крису Докосу на турнире Fight Nights 185. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, нокаут в первом раунде заставил его пережить «маленькую смерть».

«К сопернику у меня нет претензий, есть вопросы к себе и неудовлетворение от поражения. Меня так воспитали, что проигрыш для меня — это не баллы и очки, а маленькая смерть. Легко я его точно не переживаю.

Но рядом есть люди, ради которых нужно подниматься», — сказал Олейник.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко встретился с бойцом средневесом Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 118.

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