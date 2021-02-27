Исмаилов отказался от реванша с Александром Емельяненко

Боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов отказался от реванша с соотечественником Александром Емельяненко.

Спортсмены встретились на турнире ACA 118. Исмаилов заявил, что очень уважает Емельяненко.

«Саня еще сказал мне, мол, давай еще раз. Я ему ответил, что не буду, он растаскает меня. Второй раз мне так не повезет», — цитирует Исмаилова Sport24.

Бойцы провели поединок на турнире ACA 107 в июле 2020 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Емельяненко «ударил» Исмаилова на турнире АСА 118 в Москве.