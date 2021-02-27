Фергюсон высмеял фотографию Хабиба после заболевания свинкой

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон высмеял фотографию чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, снятую в период болезни свинкой в преддверии боя с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее россиянин продемонстрировал снимок, на котором видно, что его лицо сильно распухло из-за болезни.

«Когда наконец закончил с боями и можешь есть столько тирамису, сколько захочешь», — написал Фергюсон в сторис Instagram.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи и объявил о заверении карьеры.

Ранее Фергюсон потролил россиянина видеороликом под песню Витаса.