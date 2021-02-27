Александр Емельяненко объяснил свое отсутствие «праздниками»

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил свое долгое отсутствие.

Последний поединок Емельяненко провел в июле 2020 года, когда проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

«Куда пропал? Праздники праздновал. Буду ли драться на голых кулаках? Буду. Пока не знаю, как скоро. Есть несколько предложений от нескольких организаций. Кто убьет меня деньгами, там и буду выступать. Тренируюсь, конечно. Завтра на сбор уезжаю тренироваться», — цитирует Емельяненко Sport24.

Ранее сообщалось, что Исмаилов отказался от реванша с Емельяненко.