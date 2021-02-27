Глава оргкомитета Игр в Токио высказалась о проведении Олимпиады со зрителями

Глава оргкомитета Олимпийских игр — 2020 в Токио Сэйко Хасимото заявила, что соревнования должны проводиться со зрителями.

«Когда я думаю о сценарии проведения без зрителей, в то время как на другие соревнования их пускают, то, на мой взгляд, у спортсменов обязательно возникнет мысль, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться без зрителей», — передает слова Хасимото газета Asahi.

Функционер отметила, что необходимо в первую очередь думать о мерах против распространения коронавируса.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио.