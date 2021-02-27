«Миннесота» показала гол Капризова и призналась в любви к россиянину

«Миннесота Уайлд» отреагировала на гол форварда Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».

«Нереальный Кирилл. Мы любим этого парня!» — написала пресс-служба команды в Twitter, опубликовав гол россиянина.

В дебютном сезоне в НХЛ Капризов принял участие в 17 матчах. В его активе 16 (5+11) очков при показателе полезности +7.

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что Капризов установил уникальный для «Миннесоты» рекорд.