Наставник «Лос-Анджелеса» высоко оценил Капризова

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высоко оценил способности новичка «Миннесоты Уайлд» — российского форварда Кирилла Капризова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» одолела «Кингз» со счетом 3:1, а Капризов стал автором первой шайбы «Уайлд».

«Если он не лучший новичок лиги, то точно будет в тройке лучших. Это шестой матч нашей команды против него, и с каждым разом он играет все лучше», — приводит слова специалиста в своем Twitter журналист портала The Athletic Майкл Руссо.

Примечательно, что Капризов дебютировал в НХЛ 15 января в матче «Миннесоты» против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ) и забросил победную шайбу.

Ранее сообщалось, что Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес».