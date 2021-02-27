«Химки» и «Уфа» объявили составы на матч РПЛ

Подмосковные «Химки» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Встреча состоится в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед матчем «Химки» идут на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков. «Уфа» — аутсайдер Лиги, команда занимает предпоследнюю строчку, набрав 13 баллов.

Ранее сообщалось, что «Химки» намерены сохранить Глушакова и Мирзова.