Известны составы «Зенита» и «Ростова» на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и «Ростов» определились со стартовыми составами на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Норманн, Алмквист, Полоз, Соу.

Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» — лидер чемпионата России, команда идет на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. «Ростов» расположился на пятой строчке, набрав 32 балла.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев назвал Россию нефутбольной страной.