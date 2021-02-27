Моуринью заявил, что Бэйл счастлив в «Тоттенхэме»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о состоянии нападающего команды Гарета Бэйла, передает Goal.

По мнению Моуринью, игрок, который испытывает негативные эмоции, не смог бы оформить такой гол, какой оформил Бэйл в матче с «Вольфсбергом» в Лиге Европы. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу английской команды.

«Гарет выглядит счастливее, чем когда-либо. Видна его уверенность в своих силах. Сейчас Гарет в лучшей форме с момента приезда в команду», — заявил специалист.

Бэйл пополнил состав лондонской команды в сентябре 2020 года. На правах аренды он перешел из мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что Нагельсман готов сменить Моуринью в «Тоттенхэме».