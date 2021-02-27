Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Россиянин преодолел дистанцию за 1:11:33.90.

На втором месте оказался норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер (+1,10), замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд (+1.70).

Еще один российский лыжник Иван Якимушкин стал восьмым (+2:00.30), Алексей Червоткин стал 18-м (+2:49.50), Евгений Белов оказался 23-м (+4:01.20).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что норвежские лыжники рассказали о тактике против Большунова в скиатлоне.