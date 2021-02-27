Защитник «Миннесоты» призвал журналистов брать интервью у Капризова

Защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер поделился мнением о новичке команды — российском нападающем Кирилле Капризове.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» одолела «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:1. Капризов, который проводит дебютный сезон в Лиге, забросил одну из шайб команды.