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Спортивные новости

Норвежский лыжник ждет ад во время скиатлона на чемпионате мира

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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, чего ждет от скиатлона на чемпионате мира, передает NRK.

По мнению спортсмена, на мировом первенстве не самые лучшие погодные условия, которые не способствуют нормальной борьбе.

«Это будет настоящий ад, а не гонка. Вероятно, ранее такого никогда не было. Погодные условия в Германии сейчас не особо способствуют борьбе. Надо хорошо подготовиться и рассчитывать на качество лыж», — заявил норвежец.

Мужской скиатлон пройдет 27 февраля. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

Ранее сообщалось, что норвежские лыжники рассказали о тактике против Большунова в скиатлоне

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