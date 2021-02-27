Отсутствие Акинфеева назвали большой проблемой для ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева и защитника Игоря Дивеева в составе московского ЦСКА на поединок 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом», передает RT.

Армейские футболисты вынужденно пропускают поединок — у обоих была зафиксирована коронавирусная инфекция. В связи с отсутствием в заявке Акинфеева из аренды в «Урале» был вызван Илья Помазун.

«Безусловно, это огромная проблема для команды. Акинфеева, конечно, это касается в большей степени. Он — лидер армейцев и топ-вратарь не только для ЦСКА, но и для всего российского футбола. Без Дивеева Гончаренко тоже придется непросто, ведь равноценной замены ему нет», — заявил специалист.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 27 февраля в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Набабкин не поможет ЦСКА в этом сезоне из-за травмы.