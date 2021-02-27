Хавбек «Зенита» Ерохин оценил шансы сборной России на Евро-2020

Полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Александр Ерохин оценил шансы национальной команды на чемпионате Европы — 2020, передает «Спорт-Экспресс».

На групповом этапе российские футболисты сразятся с национальными сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

«А что касается шансов команды, то, думаю, они хорошие, все ждут турнир, максимально настроены. Все с нетерпением ждут турнир и, конечно, как минимум выхода из группы, а в плей-офф хотелось бы ставить только максимальные цели», — заявил Ерохин.

Чемпионат Европы должен был состояться летом 2020 года в 12 европейских городах, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Формат проведения пока не утвержден окончательно.

Ранее сообщалось, что УЕФА прокомментировал информацию о возможном проведении Евро в Англии.