Защитник ЦСКА Магнуссон высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Исландский защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом», передает пресс-служба армейцев.

Поединок состоится 27 февраля в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. После 19-ти туров ЦСКА идет на второй позиции, имея в активе 37 баллов. «Локомотив» расположился на восьмой строчке, набрав 28 баллов.

«У «Локомотива» хорошее нападение и полузащита, в матче с ними нельзя засыпать ни на секунду. Это может слишком дорого нам стоить. Такая команда накажет сразу, сомнений нет никаких», — заявил Магнуссон.

Стоит отметить, что в поединке не смогут сыграть капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник армейцев Игорь Дивеев.

Ранее сообщалось, что отсутствие Акинфеева назвали большой проблемой для ЦСКА.