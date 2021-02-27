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Спортивные новости

Тренер «Миннесоты» назвал главный козырь Капризова

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон назвал главный козырь новичка команды — российского нападающего Кирилла Капризова, передает русскоязычная версия сайта Лиги.

Капризов дебютировал в НХЛ 15 января в матче «Миннесоты» против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ) и забросил победную шайбу. В матче регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля «Миннесота» одолела «Кингз» со счетом 3:1, а Капризов стал автором первой шайбы «Уайлд».

«Его отношения с людьми — это что-то особенное. Его отношение к команде, его рабочая этика и менталитет — это впечатляет всех в команде, это его главный козырь», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты» высоко оценил игру Капризова.

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