Российская фигуристка, чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная рассказала о своей новой произвольной программе.

Спортсменка выступает под музыку итальянского композитора Луки Д'Альберто. Композиции называются «My way» и «Yellow Moon».

«Рассказываю историю о том, что в принципе происходит сейчас со мной. Это больше похоже на метания и терзания. И каждое движение, каждое затягивание, каждая рука символизируют касания до определенного воспоминания», — поделилась фигуристка в интервью «Первому каналу».

Спортсменка примет участие в финале Кубка России. Он пройдет с 27 по 28 февраля. Турнир считается заключительным этапом в рамках отбора фигуристов сборной России к чемпионату мира, который примет Стокгольм.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео новой произвольной программы фигуристки Косторной.