Трансфер Роналду в «Ювентус» назвали провальным

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус» оказался провальным, передает Football Italia.

Португалец пополнил состав итальянского клуба летом 2018 года, перейдя из мадридского «Реала», его трансфер обошелся «Ювентусу» в €117 млн. За все время в туринской команде Роналду дважды выиграл чемпионат Италии, а также два раза брал Суперкубок страны.

«Ювентус» подписал Роналду ради победы в Лиге чемпионов, но в итоге команда стала играть там только хуже с его приходом. «Юве» мог выигрывать чемпионат Италии и без Криштиану. Это провальный трансфер», — заявил Кассано.

Ранее сообщалось, что Роналду выложил пост после дубля в ворота «Кротоне».