Мошенники обманом захватили квартиру тещи комментатора Гусева

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Россия / Премьер-Лига
ТамбовРотор
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерАйнтрахт Ф
2:1
закончен
Испания / Примера
ЛевантеАтлетик Б
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
ДеснаИнгулец
3:0
закончен
Франция / Лига 1
РеннНицца
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
6:2
закончен
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
3:1
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
2:3
закончен
Россия / Премьер-Лига
ХимкиУфа
2:1
закончен
ЗенитРостов
2:2
закончен
СочиАрсенал
4:0
закончен
Локомотив МЦСКА
2:0
закончен
Испания / Примера
ЭйбарУэска
1:1
закончен
СевильяБарселона
0:2
закончен
АлавесОсасуна
0:0
перерыв
ХетафеВаленсия
23:00
Олимп ФНЛ
ЕнисейВолгарь
1:4
закончен
ОренбургФакел
1:2
закончен
Спартак-2Динамо-Брянск
0:0
закончен
Нижний НовгородКрылья Советов
0:1
закончен
ВелесАкрон
1:1
закончен
ИртышНефтехимик
1:2
закончен
АланияТомь
2:3
закончен
ЧайкаШинник
5:1
закончен
ТекстильщикЧертаново
1:0
закончен
Торпедо МСКА-Хабаровск
0:0
закончен
БалтикаКраснодар-2
2:0
закончен
Франция / Лига 1
БордоМетц
1:2
закончен
ДижонПСЖ
0:4
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольДнепр-1
2:2
закончен
ВорсклаАлександрия
3:1
закончен
КолосРух В
1:0
перерыв
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
2:1
закончен
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
Лидс ЮнайтедАстон Вилла
0:1
перерыв
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
23:00
Италия / Серия А
СпецияПарма
2:2
закончен
БолоньяЛацио
2:0
2 тайм
ВеронаЮвентус
22:45
Германия / Бундеслига
ШтутгартШальке-04
5:1
закончен
ВольфсбургГерта
2:0
закончен
Боруссия ДАрминия
3:0
закончен
БаварияКёльн
5:1
закончен
РБ ЛейпцигБоруссия М
0:2
перерыв
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгТрактор
2:3 (ОТ)
закончен
АвтомобилистСибирь
0:4
закончен
АвангардБарыс
5:2
закончен
ХК СочиСеверсталь
2:4
закончен
Ак БарсЦСКА
0:1
закончен
Куньлунь Ред СтарДинамо М
1:5
закончен
ЛокомотивСалават Юлаев
4:1
закончен
НефтехимикТорпедо
3:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
СпартакВитязь
3:5
закончен
Динамо РАмур
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
0:0
1 период
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
0:2
1 период
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
0:2
1 период
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
04:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
06:00
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
06:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
06:30
Единая лига ВТБ
УНИКС Нижний Новгород
87:56
закончен
Локомотив-Кубань Енисей
100:98
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Скиатлон
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Короткая программа. Мужчины
закончен
Женщины. Короткая программа
закончен
Россия / Премьер-Лига
Спартак МРубин
14:00
АхматДинамо М
16:30
КраснодарУрал
19:00
Италия / Серия А
СампдорияАталанта
14:30
Интер МДженоа
17:00
УдинезеФиорентина
17:00
КротонеКальяри
17:00
НаполиБеневенто
20:00
РомаМилан
22:45
Франция / Лига 1
МонакоБрест
15:00
РеймсМонпелье
17:00
НимНант
17:00
ЛорьянСент-Этьен
17:00
АнжеЛанс
17:00
ЛилльСтрасбург
19:05
МарсельЛион
23:00
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиАрсенал
15:00
Кристал ПэласФулхэм
15:00
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
17:00
ЧелсиМанчестер Юнайтед
19:30
Шеффилд ЮнайтедЛиверпуль
22:15
Украина / Премьер-лига
МинайОлимпик Д
15:00
Шахтёр ДЗаря
18:00
ЛьвовДинамо К
20:30
Германия / Бундеслига
УнионХоффенхайм
15:30
МайнцАугсбург
17:30
БайерФрайбург
20:00
Испания / Примера
СельтаВальядолид
16:00
КадисБетис
18:15
ГранадаЭльче
20:30
ВильярреалАтлетико М
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
20:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
23:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
23:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
01:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
03:00
Единая лига ВТБ
Автодор Цмоки-Минск
13:00
Химки Зелёна-Гура
15:00
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Спортивные новости

Мошенники обманом захватили квартиру тещи комментатора Гусева

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Мошенники обманом захватили квартиру тещи известного спортивного комментатора Виктора Гусева. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники представились сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации и, введя в заблуждение пенсионерку, завладели ее недвижимым имуществом.

По фактам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак нашел позитив в ничейной игре против «Ростова» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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