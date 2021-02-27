Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Крыховяк, Мухин, Куликов, Камано, Жемалетдинов, Лисакович.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Щенников, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Рондон.

Стартовый свисток прозвучит на «РЖД Арене» в Черкизово в 19:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился информацией о состоянии российского нападающего команды Александра Кокорина.