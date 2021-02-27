«Манчестер Сити» одержал 20-ю победу подряд, обыграв «Вест Хэм»

В очередном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» оказался сильнее лондонского «Вест Хэма».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рубен Диаш и Джон Стоунз.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Микаил Антонио.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы этот успех стал 20-м подряд во всех турнирах.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился информацией о состоянии российского нападающего команды Александра Кокорина.