Голы Дембеле и Месси помогли «Барселоне» победить «Севилью»

В очередном матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» оказалась сильнее «Севильи».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Усман Дембеле и Лионель Месси.

Этот успех позволил подопечным Роналда Кумана набрать 53 очка и подняться на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом».