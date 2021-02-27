Норвежский тренер признал тотальное доминирование Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум подвел итоги скиатлона на чемпионате мира — 2021, где победу одержал россиянин Александр Большунов.

По его мнению, его подопечные разорвали пелотон, не справившись всего лишь с одним спортсменом.

«Не знаю, как бы мы смогли справиться с Большуновым сегодня. Возможно, нам понадобился бы снегоход. То, что он выдал сегодня, — лучшее, что я когда-либо видел.

Александр сделал гонку максимально тяжелой с самого начала», — заявил специалист в интервью NRK.

Ранее сообщалось, что депутат Светлана Журова выступила против присвоения лыжнику Александру Большунову звания Героя России.