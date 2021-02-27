В Госдуме выступили против присвоения Большунову звания Героя России

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Светлана Журова выступила против присвоения лыжнику Александру Большунову звания Героя России. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что россиянин одержал победу на чемпионате мира в Германии, опередив конкурентов в скиатлоне.

По мнению Журовой, спортсмены вообще не должны претендовать на получение данной награды, так как «народная любовь ценится гораздо сильнее».

Ранее сообщалось, что Александр Большунов поделился эмоциями от победы на чемпионате мира в Оберстдорфе.