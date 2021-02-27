Гончаренко отказался комментировать ситуацию с коронавирусом в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался комментировать ситуацию с коронавирусом в команде. Его слова передает «Чемпионат».

Белорусский специалист отметил, что послематчевая пресс-конференция не место для обсуждения подобных вопросов.

«Надо читать новости на официальном сайте. На пресс-конференции не нужно обсуждать, почему нет того или иного футболиста в составе», — заявил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» разгромил тульский «Арсенал».