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Спортивные новости

Наставник ЦСКА Гончаренко подвел итоги игры против «Локомотива»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги игры против «Локомотива» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, красно-синие неплохо действовали на протяжении большей части игры, однако из-за допущенных в первом тайме ошибок не смогли добиться положительного результата.

«Локомотив» почти ничего не создал в атаке, за исключением двух моментов, из которых мы получили два гола. Причем второй – удар с дистанции, это сложно назвать моментом.

К сожалению, мы много пенальти не забиваем», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» разгромил тульский «Арсенал».

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