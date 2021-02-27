«Сочи» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ

В очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» разгромил тульский «Арсенал».

Встреча прошла в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Антон Заболотный, Сергей Терехов, Жоаозиньо и Артур Юсупов.

После этого успеха подопечные Владимира Федотова набрали 36 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби.