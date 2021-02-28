Бессмертных: Большунов сделал невозможное

Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных поделился эмоциями от победы российского лыжника Александра Большунова на чемпионате мира, передает «Чемпионат.com».

Российский спортсмен завоевал золото в скиатлоне. Примечательно, что для Большунова, который сумел вырвать победу на финише у двух норвежских спортсменов, эта победа стала первой на чемпионатах мира.

«Такая гонка — круто! Большунов сделал невозможное! Делал все, что в его силах. Он один, а норвежцев — пятеро, но Саша сильнее, он показал, что он самый лучший и сильный лыжник на планете. Надеемся, в классике он тоже возьмет золото», — заявил Бессмертных.

Мировое первенство проходит в немецком Оберстдорфе.

Ранее сообщалось, что министр спорта России обрадовался успеху Большунова на ЧМ-2021.