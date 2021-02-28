«Ювентус» упустил победу над «Вероной» в Серии А

«Ювентус» и «Верона» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл португальский нападающий туринской команды Криштиану Роналду, который отличился на 49-й минуте. На 77-й минуте «Верона» смогла сравнять, гол оформил Антонин Барак на 77-й минуте.

По итогам поединка туринская команда осталась на третьей строчке, имея в активе 46 очков. «Верона» идет на девятой позиции, набрав 35 баллов.

Ранее сообщалось, что трансфер Роналду в «Ювентус» назвали провальным.

Чемпионат Италии. 24-й тур

«Верона» — «Ювентус» — 1:1

Голы: 0:1 — Роналду, 49; 1:1 — Барак, 77.