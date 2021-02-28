«Ювентус» упустил победу над «Вероной» в Серии А

«Ювентус» и «Верона» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл португальский нападающий туринской команды Криштиану Роналду, который отличился на 49-й минуте. На 77-й минуте «Верона» смогла сравнять, гол оформил Антонин Барак на 77-й минуте.
По итогам поединка туринская команда осталась на третьей строчке, имея в активе 46 очков. «Верона» идет на девятой позиции, набрав 35 баллов.
Ранее сообщалось, что трансфер Роналду в «Ювентус» назвали провальным.
Чемпионат Италии. 24-й тур
«Верона» — «Ювентус» — 1:1
Голы: 0:1 — Роналду, 49; 1:1 — Барак, 77.