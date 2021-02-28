Защитник «Локомотива» Чорлука отпраздновал победу над ЦСКА пивом

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука отпраздновал победу над столичным ЦСКА с пивом.

В центральном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» одолели армейцев со счетом 2:0. В Stories Instagram после игры Чорлука опубликовал фотографию со стаканом пива и подписал: «Заслужили. Всех с победой».

Также защитник опубликовал еще пост в социальный сети, который был посвящен победе.

«Большая победа сегодня, все молодцы. Давайте продолжим в том же духе и вернемся туда, где нам и место», — написал Чорлука.

Ранее сообщалось, что наставник «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после победы над ЦСКА.