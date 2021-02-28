Плющенко хочет привести Трусову и Косторную к медалям Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о планах на сотрудничество с фигуристками Александрой Трусовой и Аленой Косторной, передает Olympic Channel.

Специалист заявил, что его целью является завоевать медали Олимпийских игр вместе с этими фигуристками.

«Моя цель — участие этих двух прекрасных девочек, Саши и Алены, в Олимпийских играх. Это главные соревнования в нашей жизни. Конечно, мне бы хотелось привести их к завоеванию медалей», - -заявил специалист.

Трусова и Косторная тренируются в академии Плющенко с 2020 года. К нему они перешли от другого российского специалиста — Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Плющенко усомнился в способности Косторной чисто исполнить произвольную программу.