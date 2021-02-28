«Питтсбург» в овертайме переиграл «Айлендерс», у Малкина передача

«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды определить победителя не смогли — 3:3, а в овертайме сильнее оказался «Питтсбург». Победную шайбу забросил Крис Летанг с передачи Сидни Кросби.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал в поединке одно очко, отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что голевая передача голкипера Варламова помогла «Айлендерс» одолеть «Бостон».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 (ОТ)

1:0 — Нельсон (Вальстрём, Ледди), 18:40;

2:0 — Барзал (Ли, Мейфилд), 21:34;

2:1 — Кросби (Летанг), 22:17;

2:2 — Летанг (Капанен, Гюнцель), 22:43;

3:2 — Бейли (Бовиллье, Нельсон), 34:51;

3:3 — Макканн (Малкин), 40:18;

3:4 — Летанг (Кросби), 64:34.