Плющенко: Косторной для Олимпийских игр нужен четверной прыжок

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ТамбовРотор
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерАйнтрахт Ф
2:1
закончен
Испания / Примера
ЛевантеАтлетик Б
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
ДеснаИнгулец
3:0
закончен
Франция / Лига 1
РеннНицца
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
6:2
закончен
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
3:1
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
2:3
закончен
Россия / Премьер-Лига
ХимкиУфа
2:1
закончен
ЗенитРостов
2:2
закончен
СочиАрсенал
4:0
закончен
Локомотив МЦСКА
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
2:1
закончен
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
Лидс ЮнайтедАстон Вилла
0:1
закончен
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
1:1
закончен
Испания / Примера
ЭйбарУэска
1:1
закончен
СевильяБарселона
0:2
закончен
АлавесОсасуна
0:1
закончен
ХетафеВаленсия
3:0
закончен
Олимп ФНЛ
ЕнисейВолгарь
1:4
закончен
ОренбургФакел
1:2
закончен
Спартак-2Динамо-Брянск
0:0
закончен
Нижний НовгородКрылья Советов
0:1
закончен
ВелесАкрон
1:1
закончен
ИртышНефтехимик
1:2
закончен
АланияТомь
2:3
закончен
ЧайкаШинник
5:1
закончен
ТекстильщикЧертаново
1:0
закончен
Торпедо МСКА-Хабаровск
0:0
закончен
БалтикаКраснодар-2
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольДнепр-1
2:2
закончен
ВорсклаАлександрия
3:1
закончен
КолосРух В
1:2
закончен
Франция / Лига 1
БордоМетц
1:2
закончен
ДижонПСЖ
0:4
закончен
Италия / Серия А
СпецияПарма
2:2
закончен
БолоньяЛацио
2:0
закончен
ВеронаЮвентус
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартШальке-04
5:1
закончен
ВольфсбургГерта
2:0
закончен
Боруссия ДАрминия
3:0
закончен
БаварияКёльн
5:1
закончен
РБ ЛейпцигБоруссия М
3:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгТрактор
2:3 (ОТ)
закончен
АвтомобилистСибирь
0:4
закончен
АвангардБарыс
5:2
закончен
ХК СочиСеверсталь
2:4
закончен
Ак БарсЦСКА
0:1
закончен
Куньлунь Ред СтарДинамо М
1:5
закончен
ЛокомотивСалават Юлаев
4:1
закончен
НефтехимикТорпедо
3:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
СпартакВитязь
3:5
закончен
Динамо РАмур
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
0:3
закончен
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
3:6
закончен
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
2:1
закончен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
3:4 (ОТ)
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
5:0
закончен
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (Б)
закончен
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
0:4
закончен
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
3:5
закончен
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
3:3
3 период
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
1:1
2 период
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
1:0
1 период
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
0:0
1 период
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
online
Единая лига ВТБ
УНИКС Нижний Новгород
87:56
закончен
Локомотив-Кубань Енисей
100:98
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Скиатлон
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Короткая программа. Мужчины
закончен
Женщины. Короткая программа
закончен
Россия / Премьер-Лига
Спартак МРубин
14:00
АхматДинамо М
16:30
КраснодарУрал
19:00
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиАрсенал
15:00
Кристал ПэласФулхэм
15:00
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
17:00
ЧелсиМанчестер Юнайтед
19:30
Шеффилд ЮнайтедЛиверпуль
22:15
Италия / Серия А
СампдорияАталанта
14:30
Интер МДженоа
17:00
УдинезеФиорентина
17:00
КротонеКальяри
17:00
НаполиБеневенто
20:00
РомаМилан
22:45
Украина / Премьер-лига
МинайОлимпик Д
15:00
Шахтёр ДЗаря
18:00
ЛьвовДинамо К
20:30
Франция / Лига 1
МонакоБрест
15:00
РеймсМонпелье
17:00
НимНант
17:00
ЛорьянСент-Этьен
17:00
АнжеЛанс
17:00
ЛилльСтрасбург
19:05
МарсельЛион
23:00
Германия / Бундеслига
УнионХоффенхайм
15:30
МайнцАугсбург
17:30
БайерФрайбург
20:00
Испания / Примера
СельтаВальядолид
16:00
КадисБетис
18:15
ГранадаЭльче
20:30
ВильярреалАтлетико М
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
20:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
23:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
23:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
01:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
03:00
Единая лига ВТБ
Автодор Цмоки-Минск
13:00
Химки Зелёна-Гура
15:00
Развернуть

Спортивные новости

Плющенко: Косторной для Олимпийских игр нужен четверной прыжок

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что чемпионке Европы — 2019 Алене Косторной для борьбы на Олимпийских играх необходимо освоить четверной прыжок, передает Olympic Channel.

Специалист также отметил, что без тройного акселя спортсменке будет тяжело бороться, однако она сможет его исполнять качественно, когда будет полностью здорова.

«Когда она перешла ко мне в группу летом, она была травмирована. Мы ждали две недели из-за этой травмы, потом начали тренироваться со старыми травмами. В нашем спорте важно быть здоровым. Но я знаю, Алена готова освоить четверной прыжок», — заявил Плющенко.

27 февраля в короткой программе в финале Кубка России Косторная заняла шестое место, допустив грубые ошибки на финальном каскаде.

Ранее сообщалось, что Плющенко хочет привести Трусову и Косторную к медалям Олимпиады.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.