Плющенко: Косторной для Олимпийских игр нужен четверной прыжок

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что чемпионке Европы — 2019 Алене Косторной для борьбы на Олимпийских играх необходимо освоить четверной прыжок, передает Olympic Channel.

Специалист также отметил, что без тройного акселя спортсменке будет тяжело бороться, однако она сможет его исполнять качественно, когда будет полностью здорова.

«Когда она перешла ко мне в группу летом, она была травмирована. Мы ждали две недели из-за этой травмы, потом начали тренироваться со старыми травмами. В нашем спорте важно быть здоровым. Но я знаю, Алена готова освоить четверной прыжок», — заявил Плющенко.

27 февраля в короткой программе в финале Кубка России Косторная заняла шестое место, допустив грубые ошибки на финальном каскаде.

Ранее сообщалось, что Плющенко хочет привести Трусову и Косторную к медалям Олимпиады.