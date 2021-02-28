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Спортивные новости

Отец Большунова высказался о победе сына на чемпионате мира — 2021

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Отец Александра Большунова высказался о победе сына на чемпионате мира по лыжным гонкам в скиатлоне. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, бешеный темп со стороны норвежских атлетов помог россиянину выиграть золотую медаль.

«Эмоции уже позади, еле выдержал этот процесс. Надежда умирает последней, как говорится, но было такое ощущение, что он должен это сделать. Потому что если не сегодня, то когда.

Я и плакал, и орал, и молился, места себе не находил. Не знаю, что со мной было», — сказал Большунов-старший.

Ранее Александр Большунов рассказал о ходе победного старта в скиатлоне на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

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