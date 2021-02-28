Плющенко: в России часто сталкиваюсь с давлением

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что сталкивается с давлением в России.

«В Россия я часто сталкиваюсь с давлением: со стороны СМИ, федерации, судей, людей. Все ждут чего-то необычного: новых программ, костюмов. И я это прекрасно понимаю, ведь и сам любил делать что-то необычное в свое время», — приводит слова экс-фигуриста Olympic Channel.

Плющенко — чемпион Олимпиады 2006 года в Турине в мужском одиночном катании и победитель Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Также он является трехкратным победителем первенств мира и семикратным чемпионом Европы.

Ранее Плющенко заявил, что хочет привести Александру Трусову и Алену Косторную к медалям Олимпиады.