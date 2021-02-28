Джеррард может сменить Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля»

«Ливерпуль» рассматривает вариант смены главного тренера, сообщает The Mirror.

По информации издания, действующий наставник мерсисайдцев Юрген Клопп в скором времени может возглавить сборную Германии. Заменить немца может главный тренер «Рейнджерс» и бывший капитан «красных» Стивен Джеррард.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Лигу, стала обладателем Суперкубка УЕФА и завоевала трофей Клубного чемпионата мира.

После 25 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Ранее Клопп назвал большим вызовом попадание «Ливерпуля» в топ-4 АПЛ.